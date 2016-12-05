Жулиано: Причина успехов «Спартака» в том, что они выступают только в Премьер-лиге

Полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал, ждут ли футболисты открытия стадиона на Крестовском острове в Петербурге, и поделился мнением о причинах успехов «Спартака».

- Ждет ли команда новый стадион?

- Да, конечно! Мы ждем открытия нового стадиона. Уверены, что атмосфера на нем будет просто фантастической, и это создаст мощное давление на наших соперников.

- Насколько удачным получилось трио Жулиано - Дзюба - Кокорин?

- Мне нравится такая комбинация. Мы постоянно прогрессируем и уверен, что в межсезонье мы достигнем лучшего взаимопонимания и значительно повысим уровень командной игры.

- Успели ли вы проникнуться духом соперничества с нашим главным соперником - московским «Спартаком»? Чем вы можете объяснить их неожиданный успех в начале чемпионата?

- Да, я успел почувствовать ни с чем не сравнимый накал матча со «Спартаком». На «Петровском» мы победили, и это было прекрасно. Что касается их успеха, то думаю, что тут дело в том, что москвичи выступают только в Премьер-лиге. Они не играют в Лиге Европы и Лиге чемпионов — это сильно облегчает им жизнь. Они готовятся к каждому матчу по целой неделе, у них есть время на отдых. Думаю, в этом наше главное различие, - приводит слова Жулиано официальный сайт «Зенита».

Напомним, стадион на Крестовском острове строится с 2007 года. Его открытие и первый официальный матч запланированы на весну 2017 года, ввод в эксплуатацию на 25 декабря 2016 года. Арена примет матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

После 17 туров «Зенит» 35 очками занимает второе место в РФПЛ. От лидера чемпионата «Спартака» петербуржцы отстают на 5 очков.

Жулиано провел за сине-бело-голубых 15 матчей в РФПЛ и забил 7 голов.