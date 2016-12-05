Олег Терехин: Слабее, чем в этом году, у нас чемпионата еще не было

Бывший нападающий «Локомотива» Олег Терехин ответил на вопрос, могут ли железнодорожники в этом сезоне добраться до еврокубков.

На зимний перерыв команда Юрия Семина ушла на десятом месте.

- Могут, отставание небольшое. Тем более что слабее, чем в этом году, у нас чемпионата еще не было. В Туле, Томске играют футболисты первой лиги. Сейчас нет «Алании», «Ротора» «Торпедо», «Динамо», как в 90-е, когда я еще был футболистом. Ведущие клубы, как «Спартак», «Зенит» , должны собирать очки, уровень сопротивления низкий. Тот же «Урал» приезжает в Краснодар, встает сзади, с ними что хотят, то и делают. В Европу «Краснодар» попадает - там скорости совсем другие, - сказал Терехин.