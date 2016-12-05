Игорь Шалимов: В Ниццу – с паршивым настроением
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после ничьей в матче 17-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) остался недоволен результатом.
– Мы недовольны: играли дома, владели инициативой, знали, как действуют «Крылья», при потере мяча парни вступали в отбор… Соперники в хорошей форме. Но у нас было десять минут не лучшей игры, когда мы и пропустили, отдав им мяч. Это тревожит. У нас менталитет, при котором мы боимся выигрывать, состояние такое. Сейчас игра с «Ниццей», с паршивым настроением туда поедем. После Лиги Европы будет время отдохнуть и поработать над победным менталитетом.
– Обилие травм вносит коррективы в зимние сборы?
– Изменения будут: мы добавим то, что позволят укрепить мышцы футболистов. Чтобы парни могли играть не один раз в неделю. Нужно сделать их более сильными и выносливыми. Как сейчас - так не нужно.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
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Матч
Краснодар - Крылья Советов - 1:1 (0:0)
Голы
Смолов 48 (1:0). Корниленко 71 (1:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Налдо, Енджейчик, Гранквист, Калешин, Измайлов, Жоаозиньо, Газинский, Ахмедов (Окриашвили, 59), Каборе, Смолов
Крылья Советов: Лория, Таранов, Бато, Ятченко, Маргасов, Цаллагов, Молло (Божин, 83), Башкиров, Чочиев (Зинков, 58), Корниленко (Садик, 89), Паскуато
Предупреждения:
Газинский, 44 - Маргасов, 65; Лория, 86; Ятченко, 90
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция