Игорь Шалимов: В Ниццу – с паршивым настроением

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после ничьей в матче 17-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) остался недоволен результатом.

– Мы недовольны: играли дома, владели инициативой, знали, как действуют «Крылья», при потере мяча парни вступали в отбор… Соперники в хорошей форме. Но у нас было десять минут не лучшей игры, когда мы и пропустили, отдав им мяч. Это тревожит. У нас менталитет, при котором мы боимся выигрывать, состояние такое. Сейчас игра с «Ниццей», с паршивым настроением туда поедем. После Лиги Европы будет время отдохнуть и поработать над победным менталитетом.

– Обилие травм вносит коррективы в зимние сборы?

– Изменения будут: мы добавим то, что позволят укрепить мышцы футболистов. Чтобы парни могли играть не один раз в неделю. Нужно сделать их более сильными и выносливыми. Как сейчас - так не нужно.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча