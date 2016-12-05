Хавьер Грасия: Не надо думать, что после удаления Промеса ситуация выровнялась, ведь мы пропустили в меньшинстве
Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия прокомментировал исход матча со «Спартаком» (1:2).
– Мы пропустили гол, когда играли меньшинстве. Да, потом у «Спартака» тоже был удален игрок. Но не надо думать, что после этого ситуация выровнялась. Повторюсь: не надо думать, что это удаление уравняло шансы. Критический момент – удаление Набиуллина, – заявил Хавьер Грасия.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
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Матч
Голы
Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)
Предупреждения:
Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75
Удаления:
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция