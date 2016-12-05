Российские гандболистки обыграли хорваток на старте ЧЕ-2016
Гандболистки сборной России обыграли команду Хорватии в стартовом матче чемпионате Европы.
Встреча группы D, прошедшая в шведском Хельсингборге, завершилась со счетом 32:26.
В составе олимпийских чемпионок Рио-де-Жанейро больше всех голов – по шесть – забили Владлена Бобровникова и Виктория Жилинскайте, пять мячей в активе Анны Вяхиревой, три – Анны Сень и Антонины Скоробогатченко, два – Дарьи Дмитриевой, Марины Судаковой, Карины Сабировой и Кристины Кожокарь, один – капитана команды Людмилы Постновой.
Также в понедельник в другом матче группы D сыграют Норвегия и Румыния.
7 декабря во втором туре Россия встретится с Румынией, а Хорватия – с Норвегией.
Три лучшие команды из каждой группы выходят в основной раунд.
Хельсингборг (Швеция)
Чемпионат Европы
Женщины
Групповой этап
Группа D
1-й тур
Россия – Хорватия – 32:26 (16:13)
Россия: Уткина, Калинина; Постнова (1), Дмитриева (2), Сень (3), Вяхирева (5), Судакова (2), Бобровникова (6), Самохина, Макеева, Жилинскайте (6), Сабирова (2), Кожокарь (2), Малашенко, Горшенина, Скоробогатченко (3).