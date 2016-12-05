«Спартак»: Мельгарехо зацепили, и нарушение заслуживало 11-метрового удара
Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала работу бригады арбитров во главе с Михаилом Вилковым на матче 17-го тура РФПЛ против казанского «Рубина» (2:1).
«Затем было два удаления – сначала Набиуллина, потом Промеса, а в штрафной «Рубина» возник эпизод, который должен был завершиться пенальти. Мельгарехо зацепили, и нарушение, на наш взгляд, заслуживало 11-метрового удара. Но судьи в этом сезоне почему-то их спартаковцам не дают. Но ничего – мы и так выиграем! Ребров в концовке не дрогнул, и подопечные Массимо Карреры одержали первую волевую победу в этом сезоне. «Спартак» ушел на зимний перерыв единоличным лидером с отрывом в пять очков от второго места и под дружное скандирование болельщиков «Молодцы!». Так держать, Команда!», – говорится в сообщении.
Фернандеш, Жонатас или Глушаков? Выбери лучший гол 17-го тура
Матч
Голы
Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)
Предупреждения:
Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75
Удаления:
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция