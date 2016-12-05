Тарас Бурлак: Мы можем бороться за высокие места
Защитник «Рубина» Тарас Бурлак прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в 17-м туре РФПЛ.
«Спартак» - хорошая команда, показывает характер. Думаю, что и «Спартак» зимой усилится, и санкт-петербургский «Зенит» усилится. Понятно, что для нас не все так просто - пришло много новых игроков, новый тренерский штаб. Мы можем бороться за высокие места. Мы находим свою игру - это факт, последнее поражение у нас было в Грозном, после этого мы мало пропускали и забивали, может быть, играли не в такой атакующий футбол, но набирали очки. Я думаю, что после сборов будем продолжать борьбу», - цитирует игрока «Р-Спорт».
Красно-белые с 40 очками уходят на зимний перерыв лидерами первенства, на пять баллов опережая «Зенит». Казанцы с 25 очками - на девятой позиции.
В следующем туре «Спартак» 3 марта 2017 года сыграет на выезде с «Краснодаром», а «Рубин» в тот же день встретится в гостях с «Анжи».
Фернандеш, Жонатас или Глушаков? Выбери лучший гол 17-го тура
Матч
Голы
Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)
Предупреждения:
Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75
Удаления:
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция