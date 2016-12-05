Тарас Бурлак: Мы можем бороться за высокие места

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в 17-м туре РФПЛ.

«Спартак» - хорошая команда, показывает характер. Думаю, что и «Спартак» зимой усилится, и санкт-петербургский «Зенит» усилится. Понятно, что для нас не все так просто - пришло много новых игроков, новый тренерский штаб. Мы можем бороться за высокие места. Мы находим свою игру - это факт, последнее поражение у нас было в Грозном, после этого мы мало пропускали и забивали, может быть, играли не в такой атакующий футбол, но набирали очки. Я думаю, что после сборов будем продолжать борьбу», - цитирует игрока «Р-Спорт».

Красно-белые с 40 очками уходят на зимний перерыв лидерами первенства, на пять баллов опережая «Зенит». Казанцы с 25 очками - на девятой позиции.

В следующем туре «Спартак» 3 марта 2017 года сыграет на выезде с «Краснодаром», а «Рубин» в тот же день встретится в гостях с «Анжи».