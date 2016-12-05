Павел Врба: Я был бы за перенос матча с «Арсеналом» на весну

На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Анжи» (1:0) главный тренер гостей Павел Врба много говорил об условиях проведения матча.



– Сегодняшняя игра была больше о борьбе, чем о красивом футболе. В этой борьбе счастье было на стороне хозяев, у них было немного моментов, но один они реализовали .



– Не было ли у «Анжи» желания перенести этот матч на весну?

– Я не слышал о такой возможности, но, если бы она предоставилась, конечно, был бы за перенос.



– Вы дважды в этом сезоне сыграли с «Арсеналом». Как вы считаете, туляки становятся сильнее, или из-за погоды нельзя сравнить эти матчи?

– Тяжело сравнивать эти две игры, первая из которых проходила летом, когда было тепло, было больше футбола. А в сегодняшних погодных условиях сложно говорить о футболе. Не хочу делать ссылки на погоду, но вчера мы тренировались в Махачкале, где было +15 и светило солнце.