Павел Врба: Я был бы за перенос матча с «Арсеналом» на весну
На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Анжи» (1:0) главный тренер гостей Павел Врба много говорил об условиях проведения матча.
– Сегодняшняя игра была больше о борьбе, чем о красивом футболе. В этой борьбе счастье было на стороне хозяев, у них было немного моментов, но один они реализовали .
– Не было ли у «Анжи» желания перенести этот матч на весну?
– Я не слышал о такой возможности, но, если бы она предоставилась, конечно, был бы за перенос.
– Вы дважды в этом сезоне сыграли с «Арсеналом». Как вы считаете, туляки становятся сильнее, или из-за погоды нельзя сравнить эти матчи?
– Тяжело сравнивать эти две игры, первая из которых проходила летом, когда было тепло, было больше футбола. А в сегодняшних погодных условиях сложно говорить о футболе. Не хочу делать ссылки на погоду, но вчера мы тренировались в Махачкале, где было +15 и светило солнце.
Матч
Голы
Беляев 70 (1:0).
Состав
Арсенал: Левашов, Беляев, Горбатюк, Ершов, Вергара, Хагуш, Стеклов (Шешуков, 90), Горбатенко, Максимов (Аппаев, 80), Берхамов, Бурмистров (Власов, 90)
Анжи: Беленов, Гасанов, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Маевский, Иличевич (Бериша, 60), Георгиевский (Газимагомедов, 81), Будковский, Боли, Эбесилио (Щербак, 88)
Предупреждения:
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Арсенал, Текстовая трансляция