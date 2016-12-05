Смолов забил 30 мячей в 2016 году
В матче 17-го тура премьер-лиги «Краснодар» дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» – 1:1. Счет в матче открыл Федор Смолов.
Отметим, что для Смолова этот гол стал юбилейным – 30-м во всех официальных матчах 2016 года. Всего нападающий провел 41 матч, из которых 32 за «Краснодар» и 9 за сборную России.
30 голов Смолова
В премьер-лиге – 24
В Лиге Европы – 4
В сборной России – 2
В Кубке России – 0
Матч
Краснодар - Крылья Советов - 1:1 (0:0)
Голы
Смолов 48 (1:0). Корниленко 71 (1:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Налдо, Енджейчик, Гранквист, Калешин, Измайлов, Жоаозиньо, Газинский, Ахмедов (Окриашвили, 59), Каборе, Смолов
Крылья Советов: Лория, Таранов, Бато, Ятченко, Маргасов, Цаллагов, Молло (Божин, 83), Башкиров, Чочиев (Зинков, 58), Корниленко (Садик, 89), Паскуато
Предупреждения:
Газинский, 44 - Маргасов, 65; Лория, 86; Ятченко, 90
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция