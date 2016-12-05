Смолов забил 30 мячей в 2016 году

В матче 17-го тура премьер-лиги «Краснодар» дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» – 1:1. Счет в матче открыл Федор Смолов.

Отметим, что для Смолова этот гол стал юбилейным – 30-м во всех официальных матчах 2016 года. Всего нападающий провел 41 матч, из которых 32 за «Краснодар» и 9 за сборную России.

30 голов Смолова

В премьер-лиге – 24

В Лиге Европы – 4

В сборной России – 2

В Кубке России – 0