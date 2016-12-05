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Смолов забил 30 мячей в 2016 году

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
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В матче 17-го тура премьер-лиги «Краснодар» дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» – 1:1. Счет в матче открыл Федор Смолов.

Отметим, что для Смолова этот гол стал юбилейным – 30-м во всех официальных матчах 2016 года. Всего нападающий провел 41 матч, из которых 32 за «Краснодар» и 9 за сборную России.

30 голов Смолова
В премьер-лиге – 24
В Лиге Европы – 4
В сборной России – 2
В Кубке России – 0

Матч

Краснодар - Крылья Советов - 1:1 (0:0)

Голы

Смолов 48 (1:0). Корниленко 71 (1:1).

Состав

Краснодар: Крицюк, Налдо, Енджейчик, Гранквист, Калешин, Измайлов, Жоаозиньо, Газинский, Ахмедов (Окриашвили, 59), Каборе, Смолов

Крылья Советов: Лория, Таранов, Бато, Ятченко, Маргасов, Цаллагов, Молло (Божин, 83), Башкиров, Чочиев (Зинков, 58), Корниленко (Садик, 89), Паскуато

Предупреждения:

Газинский, 44 - Маргасов, 65; Лория, 86; Ятченко, 90

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

05 декабря 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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