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Виктор Папаев: Глушаков в очередной раз выручил «Спартак»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Виктор Папаев прокомментировал победу столичного клуба в 17-м туре чемпионата России над «Рубином» (2:1), а также высказался о стартовом составе красно-белых на эту игру.

– С «Крыльями Советов» в основе появился Денис Давыдов, сегодня – Денис Кутин. Массимо Каррера решил проверить свою молодежь перед паузой?
– Такие вещи не делаются в подобных встречах. Мы видели, какая напряженная игра получилась. Никто не хотел уступать. «Спартак» имел полное преимущество, контролировал игру, а Денис Глушаков в очередной раз выручил свою команду. Что касается молодых, то я повторюсь, не думаю, что итальянец проверяет ребят. По крайней мере, в такой встрече. «Рубин» нужно было обязательно обыгрывать. Я тоже был удивлен, ведь результат матча с казанской командой был гораздо выше доверия молодым, – сказал Папаев.

Матч

Спартак - Рубин - 2:1 (1:1)

Голы

Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)

Предупреждения:

Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75

Удаления:

Промес, 76 - Набиуллин, 70

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция


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