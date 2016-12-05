Виктор Папаев: Глушаков в очередной раз выручил «Спартак»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Виктор Папаев прокомментировал победу столичного клуба в 17-м туре чемпионата России над «Рубином» (2:1), а также высказался о стартовом составе красно-белых на эту игру.
– С «Крыльями Советов» в основе появился Денис Давыдов, сегодня – Денис Кутин. Массимо Каррера решил проверить свою молодежь перед паузой?
– Такие вещи не делаются в подобных встречах. Мы видели, какая напряженная игра получилась. Никто не хотел уступать. «Спартак» имел полное преимущество, контролировал игру, а Денис Глушаков в очередной раз выручил свою команду. Что касается молодых, то я повторюсь, не думаю, что итальянец проверяет ребят. По крайней мере, в такой встрече. «Рубин» нужно было обязательно обыгрывать. Я тоже был удивлен, ведь результат матча с казанской командой был гораздо выше доверия молодым, – сказал Папаев.
Матч
Голы
Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)
Предупреждения:
Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75
Удаления:
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция