Виктор Папаев: Глушаков в очередной раз выручил «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Виктор Папаев прокомментировал победу столичного клуба в 17-м туре чемпионата России над «Рубином» (2:1), а также высказался о стартовом составе красно-белых на эту игру.



– С «Крыльями Советов» в основе появился Денис Давыдов, сегодня – Денис Кутин. Массимо Каррера решил проверить свою молодежь перед паузой?

– Такие вещи не делаются в подобных встречах. Мы видели, какая напряженная игра получилась. Никто не хотел уступать. «Спартак» имел полное преимущество, контролировал игру, а Денис Глушаков в очередной раз выручил свою команду. Что касается молодых, то я повторюсь, не думаю, что итальянец проверяет ребят. По крайней мере, в такой встрече. «Рубин» нужно было обязательно обыгрывать. Я тоже был удивлен, ведь результат матча с казанской командой был гораздо выше доверия молодым, – сказал Папаев.





