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Анна Сень: Извиняюсь перед командой за свою глупую ошибку

Источник:  Р-СпортКомментарии

Гандболистка сборной России Анна Сень принесла извинения своей команде за неспортивное поведение в матче чемпионата Европы против хорваток, из-за которого она получила дополнительно две минуты штрафа.

Сегодня сборная России победила команду Хорватии со счетом 32:26 в матче предварительного раунда чемпионата Европы, который проходит в Швеции. Сень в первом тайме получила одновременно четыре штрафные минуты, две из которых - за разговоры с судьей. После матча главный тренер россиянок Евгений Трефилов заявил, что Сень «нечего базарить» с судьями.

«Судили, конечно, сегодня немного странно. За какую-то мою отмашку (в сторону судьи) мне дали еще одно удаление. Хотя и первого удаления у меня не было в том эпизоде. Я извиняюсь перед командой за свою глупую ошибку. Я не должна совершать таких действий, все-таки уже заслуженный мастер спорта. В дальнейшем постараюсь не подводить так сборную России», - цитирует Сень «Р-Спорт».

Во втором туре российские гандболистки 7 декабря сыграют со сборной Румынии.



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