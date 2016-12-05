Посещаемость премьер-лиги ниже, чем в прошлом сезоне

Матчи 17-го тура премьер-лиги посетили 67079 человек, то есть средняя аудитория одного матча составила 8385 человек. Стадионы заполнились на 32,6%.

Самым посещаемым стал матч «Спартак» – «Рубин» – 20512 зрителей. А самая малочисленная аудитория была на игре «Уфа» – «Томь» – 3152. Шесть матчей из восьми не преодолели планку в 10 тысяч человек.

После 17-го тура средняя посещаемость матчей премьер-лиги составляет 11019 человек. Это ниже итогового показателя прошлого сезона – 11046.