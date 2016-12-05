Евгений Трефилов: Сень нечего «базарить» с судьями

Главный тренер сборной России Евгений Трефилов считает, что гандболистке национальной команды Анне Сень не стоило разговаривать с судьями во время матча чемпионата Европы против сборной Хорватии.



«Это чисто русский момент. Нечего Сень базарить (с судьями). Уже предупредили – рот откроешь, получишь еще (штрафные минуты). Голова-то должна быть! Поэтому я стараюсь не раскрывать рот», – приводит слова специалиста агентство «Р-Спорт».

Напомним, игра с командой Хорватии завершилась победой для сборной России.

7 декабря во втором туре национальная команда встретится с Румынией, а Хорватия – с Норвегией.