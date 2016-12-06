Андрей Лавров: Наши гандболистки высоко подняли планку в Рио и теперь должны ей соответствовать
Вице-президент
Федерации гандбола России (ФГР) Андрей Лавров считает, что женская сборная
России высоко подняла плану, победив на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, и
должна соответствовать этому уровню на чемпионате Европы.
«В Рио
сборная России установила очень высокую планку и теперь на любом турнире должна
соответствовать новому статусу. На чемпионате Европы перед командой поставлена
задача завоевать медали. Сделать это, учитывая кадровые изменения в составе и
уровень конкуренции, будет непросто. Но, скажите, разве на Олимпиаде было
легче?!», - приводит официальный сайт Олимпийского комитета России слова
Лаврова.
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