Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спартак- : -Ак Барс
Футбол  ПСВ- : -Ростов
Футбол  Барселона- : -Боруссия М
Футбол  Бенфика- : -Наполи
Футбол  Бавария- : -Атлетико
Футбол  Манчестер Сити- : -Селтик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Лавров: Наши гандболистки высоко подняли планку в Рио и теперь должны ей соответствовать

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Андрей Лавров считает, что женская сборная России высоко подняла плану, победив на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, и должна соответствовать этому уровню на чемпионате Европы.

«В Рио сборная России установила очень высокую планку и теперь на любом турнире должна соответствовать новому статусу. На чемпионате Европы перед командой поставлена задача завоевать медали. Сделать это, учитывая кадровые изменения в составе и уровень конкуренции, будет непросто. Но, скажите, разве на Олимпиаде было легче?!», - приводит официальный сайт Олимпийского комитета России слова Лаврова.

В понедельник сборная России победила команду Хорватии со счетом 32:26 в матче предварительного раунда чемпионата Европы, который проходит в Швеции.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Трефилов: У нас отвратительная игра в защитеГлавный тренер женской сборной России Евгений Трефилов считает, что его команда отвратительно играла в обороне в матче чемпионата Европы против команды Хорватии.Евгений Трефилов: Сень нечего «базарить» с судьямиГлавный тренер сборной России Евгений Трефилов считает, что гандболистке национальной команды Анне Сень не стоило разговаривать с судьями во время матча чемпионата Европы против сборной Хорватии.Анна Сень: Извиняюсь перед командой за свою глупую ошибкуГандболистка сборной России Анна Сень принесла извинения своей команде за неспортивное поведение в матче чемпионата Европы против хорваток, из-за которого она получила дополнительно две минуты штрафа.Российские гандболистки обыграли хорваток на старте ЧЕ-2016Гандболистки сборной России обыграли команду Хорватии в стартовом матче чемпионате Европы.Евгений Трефилов: На сборную России на чемпионате Европы будет особый настрой у всех командГлавный тренер сборной России Евгений Трефилов поделился ожиданиями в преддверии чемпионата Европы.Евгений Трефилов: Наш состав на ЧЕ-2016 - это сплав опыта и зрелостиГлавный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал состав национальной команды на чемпионат Европы, который пройдет в Швеции.Назван состав женской сборной России по гандболу на ЧЕ-2016Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Евгением Трефиловым определил состав команды на чемпионат Европы, который пройдет с 4 по 18 декабря в Швеции, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.Постнова будет капитаном сборной России по гандболу на чемпионате ЕвропыТрехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине Людмила Постнова выбрана капитаном сборной России по гандболу на чемпионат Европы. Об этом сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.До 4 декабря российские гандболистки будут тренироваться в НовогорскеТренерский штаб женской сборной России во главе с Евгением Трефиловым вызвал 19 гандболисток на сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России (ФГР).Трефилов объявил состав женской сборной России на сбор перед чемпионатом ЕвропыСегодня женская сборная России по гандболу начинает финальный этап подготовки перед чемпионатом Европы, который пройдет в Швеции с 4 по 18 декабря.Россия проиграла Норвегии в «Золотой лиге» и заняла третье местоЖенская сборная России по гандболу проиграла Норвегии (26:28) в заключительном матче «Золотой лиги» в Норвегии.Российские гандболистки крупно проиграли Дании в «Золотой лиге»Женская сборная России уступила команде Дании на турнире «Золотая лига», который проходит в Норвегии. Наши девушки проиграли скандинавкам 8 мячей – 22:30 (12:16).Российские гандболистки с победы стартовали в «Золотой лиге»Российские гандболистки с победы стартовали в «Золотой лиге»Женская сборная России по гандболу одержала первую победу на турнире «Золотая лига», который проходит в Норвегии. Со счетом 30:23 наши девушки обыграли француженок.Трефилов включил лучшую гандболистку ОИ-2016 Вяхиреву в сборную России на «Золотую лигу»Тренерский штаб сборной России во главе с Евгением Трефиловым определился с составом, который отправится на второй этап «Золотой лиги».Евгений Трефилов: Экспертный совет поддержал идею создания второй женской сборной РоссииГлавный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов сообщил, что экспертный совет министерства спорта РФ поддержал идею создания второй национальной команды.Назван состав женской сборной России по гандболу на сбор в НовогорскеГлавный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов определился со списком игроков, которые получат вызов на первый сбор в рамках подготовки ко второму этапу «Золотой лиги», сообщает официальный сайт Федерации гандбола России (ФГР).Сергей Шишкарев: Проведение женского ЧМ-2023 важно России в плане отбора на ОлимпиадуПрезидент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев сообщил, что возможное проведение женского чемпионата мира 2023 года по гандболу будет важно для России в плане отбора на Олимпийские игры.Сергей Шишкарев: Сборная России – это 15 золушекПрезидент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сравнил игроков женской сборной России, победившей на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, с золушками.Евгений Трефилов: Скоробогатченко – талантливый игрок, но она еще ничего не показалаГлавный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов оценил игру Антонины Скоробогатченко на «Золотой лиге» в Дании.Евгений Трефилов: Олимпийские чемпионки не показывают своего уровняГлавный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов подвел итоги выступления на турнире «Золотая лига».

Россия
Россиякалендарьстатистика

Cпецпредложение