Андрей Лавров: Наши гандболистки высоко подняли планку в Рио и теперь должны ей соответствовать

Вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Андрей Лавров считает, что женская сборная России высоко подняла плану, победив на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, и должна соответствовать этому уровню на чемпионате Европы.

«В Рио сборная России установила очень высокую планку и теперь на любом турнире должна соответствовать новому статусу. На чемпионате Европы перед командой поставлена задача завоевать медали. Сделать это, учитывая кадровые изменения в составе и уровень конкуренции, будет непросто. Но, скажите, разве на Олимпиаде было легче?!», - приводит официальный сайт Олимпийского комитета России слова Лаврова.

В понедельник сборная России победила команду Хорватии со счетом 32:26 в матче предварительного раунда чемпионата Европы, который проходит в Швеции.