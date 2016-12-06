Мисхат Фахрутдинов: Хоккеисты «Амура» после матча с «Северсталью» получили взбучку
Главный тренер «Амура»
Мисхат Фахрутдинов сообщил, что его подопечные получили взбучку после победного
матча Континентальной хоккейной лиги с череповецкой «Северсталью».
«Пропижонили
два эпизода - вот и нервная концовка. Очень жаль, что парни не до конца
понимают, что игра длится 60 минут. Нам нужна была победа, мы вели 3:0,
закончили бы этот матч (без приключений), хоть какое-то было бы вдохновение. В
итоге они (игроки) получили взбучку после матча», - приводит официальный
сайт «Амура» видео послематчевой пресс-конференции с участием Фахрутдинова.
В понедельник «Амур» дома победил «Северсталь» со счетом 4:2 в рамках регулярного чемпионата КХЛ. По ходу игры хозяева вели 3:0, но едва не упустили победу, пропустив две шайбы за полторы минуты.
Матч
Амур - Северсталь - 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)
Голы:
Зогорна (Куусела, Камалов), 11:23 (1:0). Попов (Коларж, Руденков), 43:12 (2:0). Капустин (Метсола, Кондратьев), 45:46 (3:0). Магогин 52:16 (3:1 - мен.). Карлин (Кагарлицкий, Коварж), 53:41 (3:2). Куусела (Рамстедт, Кондратьев), 59:59 (4:2 - п.в.).
Место и дата
05 декабря 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция