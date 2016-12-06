Мисхат Фахрутдинов: Хоккеисты «Амура» после матча с «Северсталью» получили взбучку

Главный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов сообщил, что его подопечные получили взбучку после победного матча Континентальной хоккейной лиги с череповецкой «Северсталью».

«Пропижонили два эпизода - вот и нервная концовка. Очень жаль, что парни не до конца понимают, что игра длится 60 минут. Нам нужна была победа, мы вели 3:0, закончили бы этот матч (без приключений), хоть какое-то было бы вдохновение. В итоге они (игроки) получили взбучку после матча», - приводит официальный сайт «Амура» видео послематчевой пресс-конференции с участием Фахрутдинова.

В понедельник «Амур» дома победил «Северсталь» со счетом 4:2 в рамках регулярного чемпионата КХЛ. По ходу игры хозяева вели 3:0, но едва не упустили победу, пропустив две шайбы за полторы минуты.