Андрей Рябинский: Чахкиев от боя к бою действует все хуже
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей
Рябинский считает, что российский боксер Рахим Чахкиев с каждым новым боем
выглядит все хуже и хуже.
«Рахим Чахкиев расстроил сильно. У него от боя к
бою хуже. Есть вопросы к тренерскому штабу, будем серьезно на эту тему
разговаривать. Ведь Рахим – неплохой боец, олимпийский чемпион. В его
исполнении мы видели яркие победы, а в последних боях он совсем не то впечатление
производит. Но у нас принято так, что каждый боец волен выбирать себе тренера
сам. И мы стараемся идти боксеру навстречу. Но в этой в этой ситуации есть
вопросы», - приводит «Р-Спорт» слова Рябинского.
Чахкиев в субботу в Москве нокаутом в седьмом раунде
уступил соотечественнику Максиму Власову в поединке за пояс WBA International в
первом тяжелом весе, потерпев третье поражение в карьере.