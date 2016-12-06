Андрей Рябинский: Чахкиев от боя к бою действует все хуже

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский считает, что российский боксер Рахим Чахкиев с каждым новым боем выглядит все хуже и хуже.

«Рахим Чахкиев расстроил сильно. У него от боя к бою хуже. Есть вопросы к тренерскому штабу, будем серьезно на эту тему разговаривать. Ведь Рахим – неплохой боец, олимпийский чемпион. В его исполнении мы видели яркие победы, а в последних боях он совсем не то впечатление производит. Но у нас принято так, что каждый боец волен выбирать себе тренера сам. И мы стараемся идти боксеру навстречу. Но в этой в этой ситуации есть вопросы», - приводит «Р-Спорт» слова Рябинского.

Чахкиев в субботу в Москве нокаутом в седьмом раунде уступил соотечественнику Максиму Власову в поединке за пояс WBA International в первом тяжелом весе, потерпев третье поражение в карьере.