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Евгений Трефилов: У нас отвратительная игра в защите

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов считает, что его команда отвратительно играла в обороне в матче чемпионата Европы против команды Хорватии.

«Отвратительная игра в защите у нас! Количество потерь максимальное допустили - 14, для хорошей игры это очень много. Несколько игроков нашей сборной не выполнили свои прямые обязанности во время игры. Игрок не должен выдумывать на поле. Мы же играем не на первенстве водокачки в Тольятти! К тому же у нас играли ряд молодых игроков, которые только-только закончили выступать в молодежной сборной, это тоже наложило свой отпечаток на нашу игру», - приводит «Р-Спорт» слова Трефилова.

В понедельник сборная России победила команду Хорватии со счетом 32:26 в матче предварительного раунда чемпионата Европы, который проходит в Швеции. Россиянки вели со счетом 23:15, но позволили соперницам сократить отрыв до 25:23.

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