«Кьево» и «Дженоа» сыграли вничью

Сенад Лулич: Два года назад Рюдигер продавал носки и пояса в «Штутгарте», а сейчас ведет себя как феномен

Защитник «Лацио» Сенад Лулич после римского дерби против «Ромы» (0:2) резко высказался в адрес своего визави Антонио Рюдигера. Он обвинил игрока «Ромы» в недостойном поведении.