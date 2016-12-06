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«Кьево» и «Дженоа» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Кьево» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Дженоа».

Встреча, прошедшая в понедельник в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди», завершилась без забитых мячей – 0:0.

Таким образом, «Дженоа» набрал 20 очков и вышел на 11-е место в турнирной таблице. У «Кьево» стало 19 очков. Этот клуб идет 13-м.

В матчах следующего тура «Кьево» 11 декабря в гостях сыграет с «Палермо», а «Дженоа» в этот день на выезде сразится с «Интером».

Матч

Кьево - Дженоа - 0:0

Состав

Кьево: Соррентино, Дайнелли, Фрей, Гамберини, Бирса (Хетемай, 73), де Гузман, Гобби, Кастро, Радованович, Инглезе (Пеллисье, 63), Меджорини (Флоро Флорес, 69)

Дженоа: Перин, Бурдиссо, Иццо, Фьямоцци, Муньос, Велозу (Кофи, 46), Ринкон, Лазович, Ригони, Симеоне (Гакпе, 85), Пандев (Нинкович, 56)

Незабитые пенальти

Бирса (Кьево), 37

Предупреждения:

Меджорини, 45; Хетемай, 73 - Муньос, 46; Ригони, 61; Лазович, 90

Судья:

Кармин Руссо (Италия)

Место и дата

05 декабря 21:00, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция

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