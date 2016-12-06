«Кьево» и «Дженоа» сыграли вничью
Футболисты «Кьево»
в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Дженоа».
Встреча, прошедшая
в понедельник в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди», завершилась без
забитых мячей – 0:0.
Таким образом, «Дженоа»
набрал 20 очков и вышел на 11-е место в турнирной таблице. У «Кьево» стало 19
очков. Этот клуб идет 13-м.
В матчах следующего тура «Кьево» 11 декабря в гостях сыграет с «Палермо», а «Дженоа» в этот день на выезде сразится с «Интером».
Матч
Состав
Кьево: Соррентино, Дайнелли, Фрей, Гамберини, Бирса (Хетемай, 73), де Гузман, Гобби, Кастро, Радованович, Инглезе (Пеллисье, 63), Меджорини (Флоро Флорес, 69)
Дженоа: Перин, Бурдиссо, Иццо, Фьямоцци, Муньос, Велозу (Кофи, 46), Ринкон, Лазович, Ригони, Симеоне (Гакпе, 85), Пандев (Нинкович, 56)
Незабитые пенальти
Бирса (Кьево), 37
Предупреждения:
Меджорини, 45; Хетемай, 73 - Муньос, 46; Ригони, 61; Лазович, 90
Судья:
Кармин Руссо (Италия)
Место и дата
05 декабря 21:00, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция