Борис Майоров: Знарок должен найти Мозякину подходящих партнеров, например, Шипачева и Дадонова
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о призыве в сборную России лучшего бомбардира КХЛ Сергея Мозякина для участия в Кубке Первого канала.
- Знарок должен найти Мозякину нужных партнеров, чтоб Сергей не потерялся в составе национальной команды, как это бывало в прошлые годы, - считает Борис Майоров. - Нам то он нужен таким же результативным, как в «Магнитке». Один из вариантов, к примеру, – поставить его в тройку к Шипачеву и Дадонову. Но давайте не будем навязывать тренеру сборной свое мнение. Пусть Знарок решает сам.
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