Леонид Федун: В зимнюю паузу у «Спартака» будет усиление

Председатель совета директоров «Спартака», вице-президент «Лукойла» Леонид Федун после победы над «Рубином» в домашнем матче 17-го тура РФПЛ отметил, что красно-белых в зимнее трансферное окно ждет усиление.

«Мы победили, мы — лучшие! Уходим на перерыв с отрывом в пять очков. После перерыва станем сильнее. В зимнюю паузу будет усиление», - приводит «Чемпионат» слова Федуна.

«Спартак» в понедельник на своем поле одержал волевую победу над «Рубином» со счетом 2:1 в заключительном матче российской премьер-лиги перед зимней паузой. После 17 туров в активе красно-белых 40 очков. Они на пять очков опережают «Зенит», который идет вторым.