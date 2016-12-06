Леонид Федун: В зимнюю паузу у «Спартака» будет усиление
Председатель совета директоров «Спартака»,
вице-президент «Лукойла» Леонид Федун после победы над «Рубином» в домашнем
матче 17-го тура РФПЛ отметил, что красно-белых в зимнее трансферное окно ждет
усиление.
«Мы победили, мы — лучшие! Уходим на перерыв с
отрывом в пять очков. После перерыва станем сильнее. В зимнюю паузу будет
усиление», - приводит «Чемпионат» слова Федуна.
«Спартак» в понедельник на своем поле одержал волевую победу над «Рубином» со счетом 2:1 в заключительном матче российской премьер-лиги перед зимней паузой. После 17 туров в активе красно-белых 40 очков. Они на пять очков опережают «Зенит», который идет вторым.
Матч
Голы
Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)
Предупреждения:
Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75
Удаления:
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция