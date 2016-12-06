«Депортиво» дома разгромил «Реал Сосьедад»

Футболисты «Депортиво» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании разгромили «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна.

Встреча, прошедшая в понедельник в Ла-Корунье на стадионе «Риасор», завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В их составе по голу забили Сидней и Райан Бабель, а Флорин Андоне оформил дубль. У гостей отличился Юри Берчиче, а Иньиго Мартинес поразил собственные ворота.

Таким образом, «Депортиво» набрал 13 очков и покинул зону вылета. У «Реала Сосьедада» осталось 23 очка. Он идет шестым.

В матчах следующего тура «Депортиво» 10 декабря в Мадриде сыграет против местного «Реала», а «Реал Сосьедад» в этот день примет «Валенсию».