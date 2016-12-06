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«Депортиво» дома разгромил «Реал Сосьедад»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Депортиво» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании разгромили «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна.

Встреча, прошедшая в понедельник в Ла-Корунье на стадионе «Риасор», завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В их составе по голу забили Сидней и Райан Бабель, а Флорин Андоне оформил дубль. У гостей отличился Юри Берчиче, а Иньиго Мартинес поразил собственные ворота.

Таким образом, «Депортиво» набрал 13 очков и покинул зону вылета. У «Реала Сосьедада» осталось 23 очка. Он идет шестым.

В матчах следующего тура «Депортиво» 10 декабря в Мадриде сыграет против местного «Реала», а «Реал Сосьедад» в этот день примет «Валенсию».

Матч

Депортиво - Реал Сосьедад - 5:1 (3:0)

Голы

Сидней 13 (1:0). Мартинес И. 29 (2:0 - автогол). Андоне 43 (3:0). Берчиче 57 (3:1). Бабел 64 (4:1). Андоне 77 (5:1).

Состав

Депортиво: Тытонь, Наварро, Сидней, Гильерме (Москера, 83), Хиль, Хуанфран, Борхес, Альбентоса, Чолак (Фэйр, 87), Андоне (Хоселу, 80), Бабел

Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Мартинес К., Мартинес И., Прието (Гранеро, 65), Каналес (Конча, 78), Ильярраменди, Навас, Ойарсабаль, Виллиан, Вела (Хуанми, 67)

Незабитые пенальти

Бабел (Депортиво), 63

Предупреждения:

Чолак, 63 - Мартинес И., 62; Берчиче, 66; Гранеро, 66; Хуанми, 86

Судья:

Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)

Место и дата

05 декабря 22:45, Риасор, Онлайн-трансляция

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