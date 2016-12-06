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«Мидлсбро» переиграл «Халл Сити»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Мидлсбро» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии нанесли поражение «Халл Сити».

Встреча, прошедшая в понедельник в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе на 60-й минуте точный удар нанес Гастон Рамирес.

Таким образом, «Мидлсбро» набрал 15 очков и вышел на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Халл Сити» осталось 11 очков. Этот клуб идет в зоне вылета.

В матчах следующего тура «Мидлсбро» 11 декабря сыграет в гостях с «Саутгемптоном», а «Халл Сити» днем ранее примет «Кристал Пэлас».

Матч

Мидлсбро - Халл Сити - 1:0 (0:0)

Голы

Рамирес 60 (1:0).

Состав

Мидлсбро: Вальдес, Фабио, Гибсон, Барраган, Форшоу, Клейтон, Рамирес (Даунинг, 87), Чемберс, де Рон, Фишер (Стуани, 81), Негредо

Халл Сити: Маршалл, Доусон, Робертсон, Дэвис, Клукас, Снодграсс, Мэйсон (Боуэн, 62), Хенриксен (Мейлер, 82), Аль-Мухаммади, Ливермор (Хаддлстоун, 62), Диоманде

Предупреждения:

Фабио, 72 - Ливермор, 16

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

05 декабря 23:00, Риверсайд, Онлайн-трансляция

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