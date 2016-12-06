«Мидлсбро» переиграл «Халл Сити»
Футболисты
«Мидлсбро» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии нанесли поражение «Халл
Сити».
Встреча, прошедшая
в понедельник в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд», завершилась со счетом 1:0 в
пользу хозяев. В их составе на 60-й минуте точный удар нанес Гастон Рамирес.
Таким образом, «Мидлсбро»
набрал 15 очков и вышел на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Халл Сити»
осталось 11 очков. Этот клуб идет в зоне вылета.
В матчах следующего тура «Мидлсбро» 11 декабря сыграет в гостях с «Саутгемптоном», а «Халл Сити» днем ранее примет «Кристал Пэлас».
Матч
Мидлсбро - Халл Сити - 1:0 (0:0)
Голы
Рамирес 60 (1:0).
Состав
Мидлсбро: Вальдес, Фабио, Гибсон, Барраган, Форшоу, Клейтон, Рамирес (Даунинг, 87), Чемберс, де Рон, Фишер (Стуани, 81), Негредо
Халл Сити: Маршалл, Доусон, Робертсон, Дэвис, Клукас, Снодграсс, Мэйсон (Боуэн, 62), Хенриксен (Мейлер, 82), Аль-Мухаммади, Ливермор (Хаддлстоун, 62), Диоманде
Предупреждения:
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
05 декабря 23:00, Риверсайд, Онлайн-трансляция