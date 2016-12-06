«Мидлсбро» переиграл «Халл Сити»

Футболисты «Мидлсбро» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии нанесли поражение «Халл Сити».

Встреча, прошедшая в понедельник в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе на 60-й минуте точный удар нанес Гастон Рамирес.

Таким образом, «Мидлсбро» набрал 15 очков и вышел на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Халл Сити» осталось 11 очков. Этот клуб идет в зоне вылета.

В матчах следующего тура «Мидлсбро» 11 декабря сыграет в гостях с «Саутгемптоном», а «Халл Сити» днем ранее примет «Кристал Пэлас».