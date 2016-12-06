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«Удинезе» вырвал победу у «Болоньи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Удинезе» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии переиграли «Болонью».

Встреча, прошедшая в понедельник в Удине на стадионе «Фриули», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В компенсированное ко второму тайму время отличился Данило Ларанжера.

Таким образом, «Удинезе» набрал 18 очков и вышел на 14-е место в турнирной таблице серии А. У «Болоньи» осталось 16 очков. Она идет 16-й.

В матчах следующего тура «Удинезе» 11 декабря в гостях сыграет с «Аталантой», а «Болонья» в этот день примет «Эмполи».

Матч

Удинезе - Болонья - 1:0 (0:0)

Голы

Ларанжейра 90 (1:0).

Состав

Удинезе: Карнезис, Видмер, Фелипе, Самир, Ларанжейра, Хальфредссон (Перица, 70), Фофана, де Пауль (Агеманг-Баду, 67), Кумс, Теро, Сапата (Пеньяранда, 85)

Болонья: Миранте, Торосидис, Ойконому, Майетта, Масина, Джемаили, Крейчи (Ди Франческо, 56), Пулгар, Таидер, Дестро (Флоккари, 86), Мунье (Мбайе, 78)

Предупреждения:

Хальфредссон, 35; Фелипе, 56; Ларанжейра, 57 - Пулгар, 58

Удаления:

нет - Пулгар, 68

Судья:

Фабрицио Паскуа (Италия)

Место и дата

05 декабря 23:00, Фриули, Онлайн-трансляция

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