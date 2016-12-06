«Удинезе» вырвал победу у «Болоньи»

Футболисты «Удинезе» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии переиграли «Болонью».

Встреча, прошедшая в понедельник в Удине на стадионе «Фриули», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В компенсированное ко второму тайму время отличился Данило Ларанжера.

Таким образом, «Удинезе» набрал 18 очков и вышел на 14-е место в турнирной таблице серии А. У «Болоньи» осталось 16 очков. Она идет 16-й.

В матчах следующего тура «Удинезе» 11 декабря в гостях сыграет с «Аталантой», а «Болонья» в этот день примет «Эмполи».