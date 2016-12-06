«Удинезе» вырвал победу у «Болоньи»
Футболисты
«Удинезе» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии переиграли «Болонью».
Встреча, прошедшая
в понедельник в Удине на стадионе «Фриули», завершилась со счетом 1:0 в пользу
хозяев. В компенсированное ко второму тайму время отличился Данило Ларанжера.
Таким образом, «Удинезе»
набрал 18 очков и вышел на 14-е место в турнирной таблице серии А. У «Болоньи»
осталось 16 очков. Она идет 16-й.
В матчах следующего тура «Удинезе» 11 декабря в гостях сыграет с «Аталантой», а «Болонья» в этот день примет «Эмполи».
Матч
Голы
Ларанжейра 90 (1:0).
Состав
Удинезе: Карнезис, Видмер, Фелипе, Самир, Ларанжейра, Хальфредссон (Перица, 70), Фофана, де Пауль (Агеманг-Баду, 67), Кумс, Теро, Сапата (Пеньяранда, 85)
Болонья: Миранте, Торосидис, Ойконому, Майетта, Масина, Джемаили, Крейчи (Ди Франческо, 56), Пулгар, Таидер, Дестро (Флоккари, 86), Мунье (Мбайе, 78)
Предупреждения:
Хальфредссон, 35; Фелипе, 56; Ларанжейра, 57 - Пулгар, 58
Удаления:
нет - Пулгар, 68
Судья:
Фабрицио Паскуа (Италия)
Место и дата
05 декабря 23:00, Фриули, Онлайн-трансляция