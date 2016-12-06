Андрей Рябинский: Готов начать переговоры о реванше между Лебедевым и Гассиевым

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что готов начать переговоры о бое-реванше между россиянами Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым, но прежде нужно узнать желание Лебедева.

«Оба шикарно провели бой, оба мужики, достойны уважения. Был прекрасный бой. С судьями не принято спорить, но я бы дал ничью. Это было бы справедливое решение. Денис хорошо проявил себя в этом бою, а то, что он проиграл один раунд (пятый) с большим отставанием из-за нокдауна, это ни о чем не говорит. Денис много ударов в течение всего боя нанес, набрал много очков, выиграл много раундов», - приводит «Р-Спорт» слова Рябинского.

Лебедев в субботу в Москве раздельным решением судей проиграл соотечественнику Гассиеву и потерял пояс IBF в первом тяжелом весе. Другой пояс Лебедева - WBA (Super) - на бой не выставлялся.