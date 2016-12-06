Квинси Промес: Приятно завершить первую часть сезона победой

Атакующий полузащитник «Спартака» Квинси Промес после победы над «Рубином» в матче 17-го тура РФПЛ выразил восторг от итогов первой части чемпионата.

«Приятно завершить первую половину сезона победой. Теперь настало время отпуска», - написал Промес в социальной сети Instagram.

«Спартак» в понедельник на своем поле одержал волевую победу над «Рубином» со счетом 2:1 в заключительном матче российской премьер-лиги перед зимней паузой.

После 17 туров в активе красно-белых 40 очков. Они на пять очков опережают «Зенит», который идет вторым.