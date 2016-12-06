Квинси Промес: Приятно завершить первую часть сезона победой
Атакующий полузащитник «Спартака» Квинси Промес после
победы над «Рубином» в матче 17-го тура РФПЛ выразил восторг от итогов первой
части чемпионата.
«Приятно завершить первую половину сезона победой. Теперь настало время отпуска», - написал Промес в социальной сети Instagram.
«Спартак» в понедельник на своем поле одержал волевую победу над «Рубином» со счетом 2:1 в заключительном матче российской премьер-лиги перед зимней паузой.
После 17 туров в активе красно-белых 40 очков. Они на пять очков опережают «Зенит», который идет вторым.
Матч
Голы
Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)
Предупреждения:
Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75
Удаления:
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция