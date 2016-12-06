Шамиль Газизов: У «Уфы» есть предложения по продаже двух футболистов

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что его клуб имеет предложения о покупке двух футболистов, и он раздумывает над этим.

«По двум игрокам у нас есть предложения о покупке. Фамилии пока называть не буду. Мы раздумываем над этим. Если они уйдут, конечно, будем искать им замену», - приводит «Р-Спорт» слова Газизова.

«Уфа» в понедельник завершила первую часть сезона домашней победой над томской «Томью» (1:0). После 17 матчей уфимцы с 25 очками занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, но их перед зимней паузой еще может обойти казанский «Рубин» (23), который проведет свой матч 17-го тура в понедельник.