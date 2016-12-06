Шамиль Газизов: У «Уфы» есть предложения по продаже двух футболистов
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что
его клуб имеет предложения о покупке двух футболистов, и он раздумывает над
этим.
«По двум игрокам у нас есть предложения о
покупке. Фамилии пока называть не буду. Мы раздумываем над этим. Если они
уйдут, конечно, будем искать им замену», - приводит «Р-Спорт» слова
Газизова.
«Уфа» в понедельник завершила первую часть сезона домашней победой над томской «Томью» (1:0). После 17 матчей уфимцы с 25 очками занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, но их перед зимней паузой еще может обойти казанский «Рубин» (23), который проведет свой матч 17-го тура в понедельник.
Матч
Голы
Сухов 64 (1:0).
Состав
Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Живоглядов, Васин, Ванек, Игбун, Безденежных (Марсиньо, 46), Засеев (Фатай, 62), Стоцкий, Сысуев (Зубарев, 84)
Томь: Коченков, Яблонски, Дудиев, Бордачёв, Жиров, Дроппа, Ковальчук, Комбаров (Баляйкин, 80), Попов (Кудряшов, 68), Бикфалви, Соболев (Погребняк, 77)
Предупреждения:
Сысуев, 34; Засеев, 59 - Соболев, 13; Жиров, 40; Комбаров, 71
Удаления:
нет - Дудиев, 90
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
05 декабря 13:00, Нефтяник, Текстовая трансляция