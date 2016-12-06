Александр Бубнов: Возможно, Глушаков проводит лучший сезон в карьере

Футбольный эксперт Александр Бубнов после победы «Спартака» над «Рубином» в матче 17-го тура чемпионата России (2:1) высказал мнение, что автор победного гола Денис Глушаков, возможно, проводит лучший сезон в своей карьере.

«Казанцы, как и ожидалось, дали москвичам бой. У гостей не все получалось в атаке, но во многом это заслуга красно-белых, которые старались играть крайне внимательно. Однако «Рубин» в итоге сумел грамотно использовать «стандарт». «Спартак» же продолжает допускать грубые ошибки в обороне. На в итоге красно-белые отыгрались и победили, хотя мы видели, как в концовке встречи команду выручал Артем Ребров. Можно сказать, что «Спартаку» повезло. Но все равно это не отменяет того, что москвичи показали характер в валидольном матче. И, конечно, палочкой-выручалочкой для «Спартака» в очередной раз стал Денис Глушаков. Он проводит очень хороший сезон, возможно, лучший в своей карьере. Глушаков и забивает, и помогает своей команде в обороне», - приводит Sportbox слова Бубнова.

«Спартак» в понедельник на своем поле одержал волевую победу над «Рубином» со счетом 2:1 в заключительном матче российской премьер-лиги перед зимней паузой.

После 17 туров в активе красно-белых 40 очков. Они на пять очков опережают «Зенит», который идет вторым.