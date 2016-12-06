Александр Бубнов: Возможно, Глушаков проводит лучший сезон в карьере
Футбольный эксперт Александр Бубнов после победы «Спартака» над «Рубином» в матче 17-го тура чемпионата России (2:1) высказал мнение, что автор победного гола Денис Глушаков, возможно, проводит лучший сезон в своей карьере.
«Казанцы, как и ожидалось, дали москвичам бой. У гостей не все получалось в атаке, но во многом это заслуга красно-белых, которые старались играть крайне внимательно. Однако «Рубин» в итоге сумел грамотно использовать «стандарт». «Спартак» же продолжает допускать грубые ошибки в обороне. На в итоге красно-белые отыгрались и победили, хотя мы видели, как в концовке встречи команду выручал Артем Ребров. Можно сказать, что «Спартаку» повезло. Но все равно это не отменяет того, что москвичи показали характер в валидольном матче. И, конечно, палочкой-выручалочкой для «Спартака» в очередной раз стал Денис Глушаков. Он проводит очень хороший сезон, возможно, лучший в своей карьере. Глушаков и забивает, и помогает своей команде в обороне», - приводит Sportbox слова Бубнова.
«Спартак» в понедельник на своем поле одержал волевую победу над «Рубином» со счетом 2:1 в заключительном матче российской премьер-лиги перед зимней паузой.
После 17 туров в активе красно-белых 40 очков. Они на пять очков опережают «Зенит», который идет вторым.
Матч
Голы
Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)
Предупреждения:
Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75
Удаления:
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция