Сергей Рыжиков: Лига Европы все еще достижима для «Рубина»

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков после поражения от «Спартака» в гостевом матче 17-го тура РФПЛ высказал мнение, что футболистам казанского клуба все еще реально закончить нынешний розыгрыш чемпионата России в зоне еврокубков.

«Обидное поражение. Теперь будем отдыхать. Думаю, весенняя часть чемпионата получится интересной. В первом круге «Рубин» можно было бы оценить на четверочку, если бы очков пять-шесть добрали. А так - на тройку выступили. Но Лига Европы еще достижима. Как говорят, надежда умирает последней», - приводит «Р-Спорт» слова Рыжикова.

«Спартак» в понедельник на своем поле одержал волевую победу над «Рубином» со счетом 2:1 в заключительном матче российской премьер-лиги перед зимней паузой.

Отставание «Рубина» от находящегося в зоне Лиги Европы грозненского «Терека», который на данный момент четвертый, составляет пять очков.