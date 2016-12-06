Сергей Рыжиков: Лига Европы все еще достижима для «Рубина»
Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков после поражения от «Спартака»
в гостевом матче 17-го тура РФПЛ высказал мнение, что футболистам казанского
клуба все еще реально закончить нынешний розыгрыш чемпионата России в зоне
еврокубков.
«Обидное поражение. Теперь будем отдыхать.
Думаю, весенняя часть чемпионата получится интересной. В первом круге
«Рубин» можно было бы оценить на четверочку, если бы очков пять-шесть
добрали. А так - на тройку выступили. Но Лига Европы еще достижима. Как
говорят, надежда умирает последней», - приводит «Р-Спорт» слова
Рыжикова.
«Спартак» в понедельник на своем поле одержал волевую
победу над «Рубином» со счетом 2:1 в заключительном матче российской
премьер-лиги перед зимней паузой.
Отставание «Рубина» от находящегося в зоне Лиги Европы грозненского «Терека», который на данный момент четвертый, составляет пять очков.
Матч
Голы
Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)
Предупреждения:
Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75
Удаления:
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция