Усиление «Спартака», три очка Малкина и 17 сэйвов Бобровского. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.

1). В самом результативном матче дня НХЛ «Питтсбург» дома обыграл «Оттаву» со счетом 8:5, хотя уступал к 28-й минуте – 2:4. В составе хозяев яркий матч провел Евгений Малкин. Он нанес шесть бросков, один из которых достиг цели, отдал две голевые передачи, совершил три силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс три».

2). Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче своего «Вашингтона» с «Баффало» (3:2 ОТ). Зато другие россияне, выступающие за «столичных» - Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов – отдали по результативной передаче.

3). «Коламбус» на своем льду одержал волевую победу над «Аризоной» (4:1). В этой игре последний рубеж хозяев защищал Сергей Бобровский, парировавший 17 из 18 бросков в створ.

4). Председатель совета директоров «Спартака», вице-президент «Лукойла» Леонид Федун после победы над «Рубином» в домашнем матче 17-го тура РФПЛ отметил, что красно-белых в зимнее трансферное окно ждет усиление. «После перерыва станем сильнее. В зимнюю паузу будет усиление», - сказал владелец «Спартака».

5). Футбольный эксперт Александр Бубнов после победы «Спартака» высказал мнение, что автор победного гола Денис Глушаков, возможно, проводит лучший сезон в карьере. «Конечно, палочкой-выручалочкой для «Спартака» в очередной раз стал Денис Глушаков. Он проводит очень хороший сезон, возможно, лучший в своей карьере. Глушаков и забивает, и помогает своей команде в обороне», - сказал Бубнов.

6). Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что готов начать переговоры о бое-реванше между россиянами Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым, но прежде нужно узнать желание Лебедева.

7). Женская сборная России по гандболу победила команду Хорватии со счетом 32:26 в матче предварительного раунда чемпионата Европы, который стартовал в Швеции. Россиянки вели со счетом 23:15, но позволили соперницам сократить разрыв до 25:23.

8). Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов считает, что его команда отвратительно играла в обороне в матче с хорватками.

9). Поздно вечером в понедельник прошли заключительные матчи 15-го тура чемпионата Италии. «Кьево» в Вероне не смог обыграть «Дженоа» (0:0), а в битве других середняков «Удинезе» вырвал победу у «Болоньи» (1:0).

10). В заключительном матче 14-го тура чемпионата Испании «Депортиво» дома разгромил «Реал Сосьедад» (5:1). Хозяева одержали третью победу в чемпионате, причем самую крупную в сезоне, набрали 13 очков и покинули зону вылета.

11). В битве аутсайдеров английской премьер-лиги «Мидлсбро» дома оказался сильнее «Халла» - 1:0. На 60-й минуте точный удар нанес Гастон Рамирес. Таким образом, «Мидлсбро» набрал 15 очков и вышел на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Халл Сити» идет в зоне вылета.

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Цитата дня: «В зимнюю паузу у «Спартака» будет усиление» (Леонид Федун).

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