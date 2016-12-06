Гол и два паса Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Оттаву»
Хоккеисты
«Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной
лиги нанесли поражение «Оттаве».
Встреча, прошедшая
в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась со счетом 8:5 в
пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Сидни Кросби, Мэтт Каллен, Фил
Кессел, Джастин Шульц и Евгений Малкин, а Брайан Раст оформил хет-трик. У
гостей отличились Кайл Туррис, Эрик Карлссон, Марк Стоун, Майк Хоффман и Дион
Фанеф.
Российский
нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 19 минут, нанес шесть
бросков, один из которых достиг цели, отдал две голевые передачи, совершил три
силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с
показателем полезности «плюс три».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 9 декабря в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Флоридой», а «Оттава» 8 декабря в 06:30 (мск) на выезде сразится с «Сан-Хосе».
Матч
Питтсбург - Оттава - 8:5 (2:2, 3:2, 3:1)
Голы:
Раст (Малкин, Летанг), 1:45 (1:0). Туррис (Уайдмен, Дзингел), 8:18 (1:1). Кросби (Коул, Шири), 8:45 (2:1). Карлссон (Стоун), 13:44 (2:2). Стоун (Фанёф, Карлссон), 21:00 (2:3 - бол.). Хоффман (Стоун, Карлссон), 27:08 (2:4 - бол.). Каллен (Раст), 28:28 (3:4 - мен.). Кессел (Коул, Шульц), 34:13 (4:4). Шульц (Малкин, Кессел), 34:37 (5:4). Малкин (Кессел), 41:05 (6:4). Фанёф (Туррис, Карлссон), 46:17 (6:5 - бол.). Раст 52:36 (7:5 - бул.). Раст (Куниц, Думулин), 57:32 (8:5 - п.в.).
Место и дата
06 декабря 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция