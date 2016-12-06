17 сэйвов Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Аризону»

Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Аризону».

Встреча, прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Ник Фолиньо и Зак Веренски, а Сэм Ганье оформил дубль. У гостей отличился Тобиас Ридер.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 17 из 18 бросков в створ.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 10 декабря в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Детройтом», а «Аризона» 7 декабря в 04:30 (мск) на выезде сразится с «Чикаго».