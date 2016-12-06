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17 сэйвов Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Аризону»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Аризону».

Встреча, прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Ник Фолиньо и Зак Веренски, а Сэм Ганье оформил дубль. У гостей отличился Тобиас Ридер.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 17 из 18 бросков в створ.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 10 декабря в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Детройтом», а «Аризона» 7 декабря в 04:30 (мск) на выезде сразится с «Чикаго».

Матч

Коламбус - Аризона - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Ридер (Голигоски, Экман-Ларссон), 9:28 (0:1 - бол.). Ганье (Эткинсон, Веннберг), 11:39 (1:1 - бол.). Фолиньо (Ганье, Эткинсон), 25:09 (2:1 - бол.). Ганье (Хартнелл, Саад), 51:37 (3:1). Веренски (Ганье), 55:00 (4:1).

Место и дата

06 декабря 02:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

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