17 сэйвов Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Аризону»
Хоккеисты
«Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
переиграли «Аризону».
Встреча, прошедшая
в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась со счетом 4:1 в пользу
хозяев. В их составе по шайбе забросили Ник Фолиньо и Зак Веренски, а Сэм Ганье
оформил дубль. У гостей отличился Тобиас Ридер.
Российский вратарь
«Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 17 из 18 бросков в
створ.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 10 декабря в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Детройтом», а «Аризона» 7 декабря в 04:30 (мск) на выезде сразится с «Чикаго».
Матч
Коламбус - Аризона - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Голы:
Ридер (Голигоски, Экман-Ларссон), 9:28 (0:1 - бол.). Ганье (Эткинсон, Веннберг), 11:39 (1:1 - бол.). Фолиньо (Ганье, Эткинсон), 25:09 (2:1 - бол.). Ганье (Хартнелл, Саад), 51:37 (3:1). Веренски (Ганье), 55:00 (4:1).
Место и дата
06 декабря 02:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция