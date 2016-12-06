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«Вашингтон» дожал «Баффало», Кузнецов и Орлов отдали по голевому пасу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Баффало».

Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Маркус Юханссон, а еще одну шайбу забросил Джей Бигл. У гостей отличились Земгус Гиргенсонс и Кайл Окпосо.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду более 19 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, совершил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл 22 минуты, нанес один бросок, совершил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 18 минут, нанес три броска, отдал голевой пас, совершил два силовых приема, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 8 декабря в 04:00 (мск) примет «Бостон», а «Баффало» 7 декабря в 03:00 (мск) дома сыграет с «Эдмонтоном».

Матч

Вашингтон - Баффало - 3:2 О.Т. (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы:

Гиргенсонс (Ристолайнен, Грант), 5:59 (0:1). Бигл (Орпик, Уинник), 25:23 (1:1). Окпосо (О'Райлли Р., Каррье), 35:23 (1:2). Юханссон (Уильямс, Карлсон), 53:42 (2:2 - бол.). Юханссон (Кузнецов, Орлов), 62:38 (3:2).

Место и дата

06 декабря 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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