«Вашингтон» дожал «Баффало», Кузнецов и Орлов отдали по голевому пасу

Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Баффало».

Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Маркус Юханссон, а еще одну шайбу забросил Джей Бигл. У гостей отличились Земгус Гиргенсонс и Кайл Окпосо.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду более 19 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, совершил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл 22 минуты, нанес один бросок, совершил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 18 минут, нанес три броска, отдал голевой пас, совершил два силовых приема, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 8 декабря в 04:00 (мск) примет «Бостон», а «Баффало» 7 декабря в 03:00 (мск) дома сыграет с «Эдмонтоном».