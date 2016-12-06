«Вашингтон» дожал «Баффало», Кузнецов и Орлов отдали по голевому пасу
Хоккеисты
«Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной
лиги переиграли «Баффало».
Встреча, прошедшая
в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в
пользу хозяев. В их составе дублем отметился Маркус Юханссон, а еще одну шайбу
забросил Джей Бигл. У гостей отличились Земгус Гиргенсонс и Кайл Окпосо.
Российский
защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду более 19 минут, нанес два
броска, отдал голевой пас, совершил один силовой прием, один раз заблокировал
бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс два».
Российский
нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл 22 минуты, нанес один бросок,
совершил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал
две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский форвард
«Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 18 минут, нанес три броска, отдал
голевой пас, совершил два силовых приема, окончив матч с показателем полезности
«плюс один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 8 декабря в 04:00 (мск) примет «Бостон», а «Баффало» 7 декабря в 03:00 (мск) дома сыграет с «Эдмонтоном».
Матч
Вашингтон - Баффало - 3:2 О.Т. (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Гиргенсонс (Ристолайнен, Грант), 5:59 (0:1). Бигл (Орпик, Уинник), 25:23 (1:1). Окпосо (О'Райлли Р., Каррье), 35:23 (1:2). Юханссон (Уильямс, Карлсон), 53:42 (2:2 - бол.). Юханссон (Кузнецов, Орлов), 62:38 (3:2).
Место и дата
06 декабря 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция