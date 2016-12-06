«Бостон» без Худобина одолел «Флориду»

Хоккеисты «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Флориду».

Встреча, прошедшая в Бостоне на льду арены «Ти-Ди Гарден», завершилась в овертайме со счетом 4:3. В составе хозяев дублем отметился Давид Пастрняк, а по шайбе забросили Тим Шаллер и Дэвид Бэйкс. У гостей отличились Яромир Ягр, Александр Барков и Джейсон Демерс.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин провел весь матч в запасе.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Бостон» 8 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Вашингтоном», а «Флорида» 7 декабря в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Филадельфией».