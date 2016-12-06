«Бостон» без Худобина одолел «Флориду»
Хоккеисты
«Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
переиграли «Флориду».
Встреча, прошедшая
в Бостоне на льду арены «Ти-Ди Гарден», завершилась в овертайме со счетом 4:3. В
составе хозяев дублем отметился Давид Пастрняк, а по шайбе забросили Тим Шаллер
и Дэвид Бэйкс. У гостей отличились Яромир Ягр, Александр Барков и Джейсон
Демерс.
Российский вратарь
«Бостона» Антон Худобин провел весь матч в запасе.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Бостон» 8 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Вашингтоном», а «Флорида» 7 декабря в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Филадельфией».
Матч
Бостон - Флорида - 4:3 О.Т. (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)
Голы:
Шаллер (Крейчи), 18:32 (1:0). Ягр (Писик, Экблад), 29:44 (1:1). Пастрняк (Бержерон, Маршанд), 36:37 (2:1). Барков (Смит), 47:54 (2:2). Бэкес (Спунер), 53:08 (3:2). Демерс (Трочек, Матесон), 58:31 (3:3). Пастрняк (Крейчи, Карло), 61:23 (4:3).
Место и дата
06 декабря 02:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция