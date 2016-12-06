Марко Девич: Хотел бы продлить контракт с «Рубином» еще на 1,5 года

Футболист «Рубина» Марко Девич признался, что хотел бы продлить контракт с клубом на полтора года.

- Я был бы не против продлить контракт с «Рубином» еще на полтора года, но буду уважать любое решение клуба. Возможно, ситуация решится на днях. Может, это была моя последняя игра (против «Спартака» (2:1)), а может, продолжим работать с «Рубином» вместе. Надеюсь, все решится быстро, - сказал Девич.

Срок соглашения 33-летнего украинского нападающего с казанским клубом истекает 31 декабря. В текущем сезоне Девич провел за «Рубин» восемь матчей и забил один гол.

