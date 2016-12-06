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Витсель покинет «Зенит» зимой

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Футбольный агент Марко Трабукки сообщил, что зимой полузащитник «Зенита» Аксель Витсель покинет питерский клуб.

Об этом агент рассказал в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч ТВ». Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляет «Ювентус». 

В конце сезона Витсель станет свободным агентом и сможет перейти в любой клуб бесплатно.

Напомним, что в текущем сезоне 27-летний бельгиец провел за «Зенит» 16 матчей в чемпионате России, забил один мяч и сделал две результативные передачи. 

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