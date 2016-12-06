Тренер «Вашингтона»: Овечкин - лидер команды, он не должен так часто удаляться
Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц недоволен частыми удалениями капитана команды Александра Овечкина.
- Это неприемлемо. Овечкин - лидер команды, он не должен так часто удаляться. Завтра я проведу с ним жесткий разговор по этому поводу, - цитирует Троца NBC Sports.
В матче с «Баффало» (3:2). Овечкин заработал две минуты штрафа. В трех последних играх он получил десять минут штрафного времени.
Матч
Вашингтон - Баффало - 3:2 О.Т. (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Гиргенсонс (Ристолайнен, Грант), 5:59 (0:1). Бигл (Орпик, Уинник), 25:23 (1:1). Окпосо (О'Райлли Р., Каррье), 35:23 (1:2). Юханссон (Уильямс, Карлсон), 53:42 (2:2 - бол.). Юханссон (Кузнецов, Орлов), 62:38 (3:2).
Место и дата
06 декабря 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
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