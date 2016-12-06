Тренер «Вашингтона»: Овечкин - лидер команды, он не должен так часто удаляться

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц недоволен частыми удалениями капитана команды Александра Овечкина.

- Это неприемлемо. Овечкин - лидер команды, он не должен так часто удаляться. Завтра я проведу с ним жесткий разговор по этому поводу, - цитирует Троца NBC Sports.

В матче с «Баффало» (3:2). Овечкин заработал две минуты штрафа. В трех последних играх он получил десять минут штрафного времени.