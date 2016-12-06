Артем Ребров: Не такой человек Рыжиков, чтобы делать какие-то подлянки или гадости

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал эпизод, когда он столкнулся с голкипером казанцев Сергеем Рыжиковым в концовке матча 17-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:1).

«Ничего страшного в этом моменте не было, все хотели победить! Да и не такой человек Рыжиков, чтобы делать какие-то подлянки или гадости в жизни или на футбольном поле. Пример для многих - Сергей Рыжиков. А я очень рад, что вокруг меня играют настоящие мужики.

Еще ничего не решено, самое сложное впереди - подготовка на сборах и весенняя бойня в чемпионате. Но уже сейчас видно, что эти ребята могут вырывать подобные игры. Важно ценить и сохранить то, что сейчас мы все имеем. Также с нами всегда наша торсида, которая гонит нас вперед. И даже сегодня, несмотря на пропущенный гол, вы гнали нас вперед, и благодаря этому мы смогли сломить соперника. Спасибо всем вам за ваши эмоции и поддержку. Всем нам очень бы хотелось поблагодарить работников «Открытие Арены» за подготовку газона к матчу. Несмотря на погоду, поле было просто шикарно подготовлено. Спасибо всем причастным и низкий поклон», - написал Ребров на своей странице в «Фейсбуке».

«Спартак» в понедельник на своем поле одержал волевую победу над «Рубином» со счетом 2:1 в заключительном матче российской премьер-лиги перед зимней паузой.

После 17 туров в активе красно-белых 40 очков. Они на пять очков опережают «Зенит», который идет вторым.