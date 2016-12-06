«Юта» обыграла «Лейкерс», Мозгов набрал 10 очков
«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Юте» со счетом 101:107 в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Лейкерс» Лу Уильямс, набравший 38 очков. У «Юты» 23 балла на свой счет записал нападающий Гордон Хэйворд.
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на площадке 20 минут, за которые набрал 10 очков и сделал 4 подбора.
Матч
Место и дата
06 декабря 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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