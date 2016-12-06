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Веснина вошла в список самых популярных теннисисток года по версии WTA

Источник:  WTAКомментарии

Россиянка Елена Веснина вошла в список 50 самых популярных теннисисток года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

Российская теннисистка расположилась на 41-м месте. По итогам года Веснина заняла 16-е место в рейтинге WTA. В паре с Екатериной Макаровой она стала победительницей Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и выиграла Итоговый турнир WTA.

На официальном сайте WTA пока опубликован рейтинг самых популярных теннисисток с 41 по 50 места.  

41. Елена Веснина (Россия)

42. Ирина-Камелия Бегу (Румыния)

43. Хизер Уотсон (Великобритания)

44. Слоан Стивенс (США)

45.  Коко Вандевеге (США)

46. Елена Янкович (Сербия)

47. Юлия Путинцева (Казахстан)

48. Сара Эррани (Италия)

49. Моника Никулеску (Румыния)

50. Андреа Петкович (Германия) 

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