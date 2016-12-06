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«Манчестер Юнайтед» поборется с «Эвертоном» за защитника сборной Португалии

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Саутгемптона» Жозе Фонте может покинуть команду в январе 2017 года. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По информации источника, на игрока сборной Португалии претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Отмечается, что интерес обеих команд связан с отказом футболиста продлевать контракт со «святыми».

В нынешнем сезоне Фонте провел на клубном уровне 15 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает 32-летнего игрока в 5 млн евро, а его контракт с «Саутгемптоном» рассчитан до 2018 года.

Минувшим летом наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью заявил, что в его команде не будет португальских игроков. 


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