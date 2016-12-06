Данни и Ломбертс оставили свои отпечатки на Аллее славы «Зенита»

6 декабря на тренировочной базе «Зенита» в Удельном парке прошла церемония, в рамках которой отпечатки своих стоп для клубного музея оставили полузащитник Мигель Данни и защитник Николас Ломбертс.

Николас Ломбертс вслед за Мигелем Данни оставил отпечатки ступней для «Аллеи славы «Зенита» Фото опубликовано Советский спорт в СПб (@spbsovsport) Дек 6 2016 в 12:14 PST

Напомним, португалец провел последний матч за сине-бело-голубых 16 апреля, получив травму в матче чемпионата России-2015/16 против «Спартака» (5:2) он получил травму. Через два дня после игры стало известно, что у полузащитника выявлен разрыв передней крестообразной связки на правом колене. Аналогичные травмы Данни получал в 2009-м и 2012 годах. Ожидается, что он вернется к тренировкам с командой в январе.

Всего за «Зенит» 33-летний футболист провел 242 матча, забил 64 гола и отдал 86 результативных передач. Соглашение Данни с петербургским клубом истекает 30 июня 2017 года. На счету Ломбертса 285 встреч, 11 забитых мячей и 6 голевых передач. Контракт игрока с петербургским клубом действует до 30 июня 2018 года.

В составе сине-бело-голубых Ломбертс стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. Данни трижды побеждал в РФПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА.