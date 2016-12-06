«Манчестер Сити» готов продать Харта

Руководство «Манчестер Сити» готово расстаться с голкипером Джо Хартом, который в нынешнем сезоне выступает за «Торино» на правах аренды.

Как сообщает The Sun, на игрока сборной Англии уже выставлен ценник. Отмечается, что клубам из АПЛ придется заплатить за футболиста 20 млн фунтов, а командам из другого чемпионата – 10.

Ранее стало известно, что Харт покинул команду из-за конфликта с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой, который по-прежнему не рассчитывает на него.

В нынешнем сезоне 29-летний англичанин провел в чемпионате Италии 13 матчей, пропустил 15 голов и в трех встречах оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает голкипера в 15 млн евро, а его контракт с «Сити» рассчитан до 2019 года.