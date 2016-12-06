Данни: Думаю, в январе я приступлю к работе в общей группе

Полузащитник «Зенита» Данни рассказал о своем самочувствии, а также поделился мнением о возможном продлении контракта с петербургским клубом.

- Я уже начал работу с мячом. Думаю, в январе я приступлю к работе в общей группе. Клуб меня очень поддерживает: надеюсь, когда вернусь, я смогу отблагодарить «Зенит» за это своими голами.



- Какой матч за годы в «Зените» вам запомнился больше остальных?

- Думаю, наша победа над «Манчестер Юнайтед» - мы выиграли титул у топ-клуба, были по-настоящему счастливы. То ведь была моя первая игра за «Зенит». Затем и в России мы провели много отличных матчей.

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- Как вы оцениваете игру команды без вас в этом сезоне?

- Думаю, «Зенит» в порядке. Да, мы иногда теряем очки, но у нас есть уверенность в том, что мы способны стать чемпионами.



- Чувствуете себя легендой «Зенита»?

- Нет, чувствую себя обычным игроков. Для меня это большая честь, хочу поскорее вернуться на поле, чтобы вернуть «Зениту» все то доверие и помощь, которую мне оказывали.



- Есть ли вероятность, что это не последний ваш контракт с «Зенитом»?

- Я не знаю, но пока что я просто делаю все, чтобы вернуться на поле. Когда придет время - обсудим это, - приводит слова Данни корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 6 декабря на тренировочной базе «Зенита» в Удельном парке прошла церемония, в рамках которой отпечатки своих стоп для клубного музея оставили полузащитник Мигель Данни и защитник Николас Ломбертс.

Португалец провел последний матч за сине-бело-голубых 16 апреля, получив травму в матче чемпионата России-2015/16 против «Спартака» (5:2) он получил травму. Через два дня после игры стало известно, что у полузащитника выявлен разрыв передней крестообразной связки на правом колене. Аналогичные травмы Данни получал в 2009-м и 2012 годах. Ожидается, что он вернется к тренировкам с командой в январе.

Всего за «Зенит» 33-летний футболист провел 242 матча, забил 64 гола и отдал 86 результативных передач. Соглашение Данни с петербургским клубом истекает 30 июня 2017 года. Вместе с «Зенитом» Данни стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выиграл Суперкубок УЕФА.