Николас Ломбертс: Надеюсь, пока я играю за «Зенит», «Спартак» никогда не станет чемпионом

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями от церемонии, в рамках которой бельгиец оставил отпечаток своих стоп для клубного музея, а также поделился мнением о лидерстве «Спартака» в чемпионате России.

- Я очень горд был частью истории «Зенита», 250 матчей об этом говорят. Возможно, Данни тоже скоро станет легендой клуба, как и я (смеется). Хочу достичь отметки в 300 матчей за петербургский клуб.



- Какой момент вам больше других запомнился в составе «Зенита»?

- В 2008 году я был травмирован, поэтому с «Манчестером» не играл. Матч против «Вильярреала» был очень запоминающимся, мне многие о нем напоминают. Я получил травму, но мы победили. Еще вспоминается игра против «Сатурна» в Раменском, потому что ранее я никогда не испытывал чемпионских эмоций, не выигрывал кубков. У меня до сих пор на кухне висит фотография с того матча - смотрю на нее каждый день.



Данни: Думаю, в январе я приступлю к работе в общей группе

- Не думали ли остаться в клубе на какой-то административной должности?

- Не знаю. Это будет зависеть от клуба, мне 32 года. Если «Зенит» и главный тренер захочет, чтобы я остался. Посмотрим, что будет зимой. Мне, конечно, по-прежнему хочется выходить на поле в каждом матче.



- Как оцените отставание вашей команды от «Спартака»?

- Будет непростая борьба весной, мы становились чемпионами с 61-62 очками, а сейчас у красно-белых ровно 40. Весной будет многое зависеть от психологического состояния команд, поля будут плохие по всей стране, нужно будет преодолевать и эти проблемы. Вы же видели, что случилось в Самаре - и таких сюрпризов будет еще немало («Спартак» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 - Прим.ред.)

На весенних полях ты можешь быть лучше на поле но не выиграть, потому что не всегда все решают твои навыки в таких условиях. С 2007 года я играю за «Зенит», и московский клуб никогда не принимал участия в чемпионской гонке. Надеюсь, пока я играю за «Зенит», «Спартак» никогда не станет чемпионом, - приводит слова Ломбертса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, на счету Николаса Ломбертса 285 встреч, 11 забитых мячей и 6 голевых передач за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт игрока с петербургским клубом действует до 30 июня 2018 года.

Бельгиец выступает за «Зенит» с лета 2007 года. В составе сине-бело-голубых Ломбертс стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

