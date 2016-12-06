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Александр Шикунов: Главная задача «Ростова» - обеспечить себе участие в еврокубках весной

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов верит, что в матче с ПСВ дончанам удастся добиться положительного результата и обеспечить себе участие в Лиге Европы.

- Для «Ростова» игра против ПСВ в заключительном туре Лиги чемпионов - самый важный матч этого года. Только по итогам этого противостояния можно будет судить, насколько удачно для ростовчан сложилась эта еврокубковая кампания. Можно сколько угодно говорить, что «Ростов» успешно дебютировал в Лиге чемпионов и показал хороший футбол, но делать какие-то выводы надо исходя из результатов. Сейчас главная задача - выйти в Лигу Европы, обеспечить себе участие в еврокубках весной. И футболисты, и тренерский штаб, и административный штаб «Ростова» - абсолютно все хотят завершить год на мажорной ноте, достойно сыграть с ПСВ и выйти в Лигу Европы.

У ребят просто запредельная мотивация, все рвутся в бой, некоторых даже приходится немного успокаивать. Благо у нас есть великолепный тренер, опытный специалист Курбан Бердыев, который, уверен, найдет нужные слова для каждого игрока и тактически грамотно выстроит игру команды. «Ростову» нужно выходить на поле с холодной головой и играть аристократично, как в шахматы. Очень многое будет зависеть от тактической подготовки команд. «Ростов» устроит ничейный результат, и это, с одной стороны, дает команде определенное преимущество перед соперником, но, с другой стороны, таит в себе опасность. Игра на ничью и мысли о том, что дело сделано, могут сыграть злую шутку с любой командой, - цитируют Шикунова «Известия». 

Напомним, что матч состоится сегодня в 22:45 мск. «Ростов» после пяти матчей занимает третье место в группе, ПСВ - замыкает таблицу с одним баллом.  

Матч

ПСВ - Ростов

Место и дата

06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция

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