Зимой Логашов может покинуть «Локомотив»

Зимой «Локомотив», скорее всего, расстанется с крайнем защитником Арсенеем Логашовым, сообщают «Известия».

- Арсений недоволен своим нынешним положением в команде и хочет уйти, - рассказал «Известиям» источник из близкого окружения футболиста. - Его не устраивает полное отсутствие игровой практики. Логашов не видит для себя перспектив в «Локомотиве» и рассчитывает сменить клубную прописку в ближайшее время. Инициатива исходит именно от самого игрока. Руководство «железнодорожников» не будет мешать ему покинуть клуб - наставник красно-зеленых Юрий Семин не заинтересован в том, чтобы удерживать Арсения в команде. Контракт Логашова с красно-зелеными заканчивается летом, поэтому в клубе также заинтересованы в зимнем трансфере игрока, чтобы получить за него хоть какую-то компенсацию.

Логашов в 17 играх нынешнего чемпионата России ни разу не вышел на поле даже на замену. С 2014 года он отыграл за красно-зеленых всего 21 матч и ни разу не отличился результативными действиями.