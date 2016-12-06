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Виталий Мутко: Будет еще одна попытка атаки на российский спорт

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что будет еще одна попытка атаки на российский спорт после публикации второй части доклада Ричарда Макларена.

- На самом деле, сейчас после 9 декабря станет понятно, что будет. Будет еще одна попытка (атаки) на российский спорт. Никто не знает, что будет, как, сидят все ждут. Доклад опубликуют, неделю будут шуметь. Нас возможности что-то опротестовать нет, на весь мир ославят, а потом начнем разбираться. Как с паралимпийцами - их сперва отстранили, а потом шесть месяцев писали целый трактат по восстановлению и за что отстранили. Надо же это было обосновать. Так что ничего, спокойно, - сказал Мутко «Р-Спорт». 

Первый доклад Макларена о допинге в российском спорте привел к отстранению паралимпийцев РФ от участия в Играх-2016. Санкции также были применены к ряду представителей нашей страны в отдельных олимпийских дисциплинах. ВФЛА по-прежнему не восстановлена в правах, и российские легкоатлеты не имеют права участвовать в международных соревнованиях. Ранее стало известно, что вторая часть доклада Макларена будет опубликована 9 декабря. 

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