Пьер-Эмерик Обамеянг: Обещал своему деду, что когда-нибудь буду выступать за «Реал»

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг в преддверии матча с мадридским «Реалом» заявил, что хотел бы выступать за «сливочных».



«Обещал своему деду, что когда-нибудь я буду выступать за «Реал». Если мадридский клуб сделает мне соответствующее предложение, обязательно соглашусь», – приводит слова нападающего AS.

Напомним, матч между «Реалом» и «Боруссиией» Д состоится завтра в Мадриде в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи – 22.45 мск.



Отметим, что минувшим летом Обамеянг отказался переходить в «Манчестер Сити» и «ПСЖ».



