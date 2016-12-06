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Пьер-Эмерик Обамеянг: Обещал своему деду, что когда-нибудь буду выступать за «Реал»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг в преддверии матча с мадридским «Реалом» заявил, что хотел бы выступать за «сливочных».

«Обещал своему деду, что когда-нибудь я буду выступать за «Реал». Если мадридский клуб сделает мне соответствующее предложение, обязательно соглашусь», – приводит слова нападающего AS.

Напомним, матч между «Реалом» и «Боруссиией» Д состоится завтра в Мадриде в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи – 22.45 мск.

Отметим, что минувшим летом Обамеянг отказался переходить в «Манчестер Сити» и «ПСЖ».


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