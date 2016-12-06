Артур Григорьянц: КДК РФС накажет «Локомотив» за баннер в адрес Самедова
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет «Локомотив» за несогласованный баннер в матче 17-го тура чемпионата России с «Тереком» (2:0).
- В матче «Локомотив» - «Терек» болельщики «Локомотива» демонстрировали несогласованный баннер, который был адресован Самедову, - цитирует Григорьянца «Р-Спорт».
Болельщики «Локомотива» в матче с «Тереком» вывесили на трибуне баннер со словами «прощай, московская дворняжка», адресованный Александру Самедову.Напомним, что зимой футболист перейдет в московский «Спартак».
Заседание КДК РФС состоится в среду в Доме футбола.
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