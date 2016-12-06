Виталий Мутко: «Спартак» сейчас заслуженно идет на первом месте

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал лидерство московского «Спартака» в чемпионате России.

- Думаю, что на данном этапе все закономерно, идет интересная борьба за призовые места. «Спартак» - может быть, за исключением игры в Самаре - играет очень целеустремленно, с огромным азартом. Это то, чего всегда не хватало. С желанием, с эмоциями. Что в футболе и должно быть. Мне кажется, что «Спартак» сейчас заслуженно на первом месте. Но я думаю, что еще ничего не решено.

«Зенит» – очень сильная команда, она укомплектована, хороший уровень у команды. Добавить страсти только. ЦСКА вернулся в гонку. Впереди будет много интересного, будет борьба за зону Еврокубков. Посмотрите, как выглядят и «Ростов», и «Рубин». «Локомотив» набирает ход, - цитирует Мутко «Р-Спорт».

Напомним, что после 17 туров «Спартак2 лидирует в чемпионате России с 40 очками. На втором месте идет «Зенит», в активе питерцев 35 очков. Тройку замыкает ЦСКА с 32 баллами.